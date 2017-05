IPOG promove palestra gratuita sobre a liderança e o desafio do engajamento

O Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG) promove nesta terça-feira (16/05), às 09h30, a palestra “A Liderança e o desafio do engajamento no século XXI: compreendendo os impactos que as mudanças de um mundo líquido têm no cotidiano dos líderes”. O evento ocorre na unidade da Avenida T1, Setor Bueno, e objetiva reunir profissionais que já atuam ou pretendem atuar nesta função e desejam obter embasamento para trabalhar de forma mais assertiva.

Quem abordará o assunto é o diretor de metodologia do IPOG e ex-diretor de conteúdo e facilitador da FranklinCovey Brasil, Luciano Meira. O especialista já treinou líderes de diversas grandes empresas, a exemplo de: Volkswagen, Embraer, Kimberly Clark, Faber Castell, Casa da Moeda, Johnson & Johnson, Bunge, Matel, Nalco-Ecolab, Klabin, Eli Lilly, Latapak-Ball, entre outros, e também foi o responsável pela transferência de know how entre a FranklinCovey e a empresa Abril Educação para a implementação no Brasil do programa “O Líder em Mim”, que já foi implementado em centenas de escolas brasileiras.

Para o evento, Luciano pretender abordar o conceito de engajamento, as principais razões pelas quais o engajamento é tão raro, tipos de motivação humana, cultura organizacional relacionada a engajamento e ainda a relação do flow neste processo.

Palestra: A Liderança e o desafio do engajamento no século XXI

Data: 16/05 (terça-feira)

Horário: 9h30

Local: Auditório IPOG – Avenida T-1, Setor Bueno, Goiânia (GO)

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Inscrições: http://pages.go.ipog.edu.br/a-lideranca-e-o-desafio-do-engajamento-no-seculo-xxi-c4