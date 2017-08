Ipês colorem as ruas de Goiânia

A cor que encanta os olhos é também a que cria laços e reforça a identidade dos goianos com a sua terra. “Eu acho bom demais quando chega essa época. Fico esperando para ver os ipês florirem”, conta Geraldo Gonçalves, de 72 anos. Há dez anos, ele é brindado pelo espetáculo criado pelos ipês-amarelos enfileirados no canteiro central da Avenida São Paulo, no Jardim das E...