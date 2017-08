Ipês amarelos tomam conta de Goiânia; selecionamos algumas fotos de leitores

É nessa época do ano que a cidade recebe um novo colorido, o ipê amarelo é o que apresenta maior diversidade de espécies no país. Segundo levantamento realizado pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) existe em média 80 mil exemplares de ipês na capital. Sua altura pode chegar até 30 metros e por ter uma raiz de crescimento para baixo a planta não prejudica as calçadas proporcionando o embelezamento das vias públicas, praças, parques e bosques atraindo a atenção e admiração da população.

A floração que tanto encanta, inicia-se após o processo de caducifólia onde suas folhas caem diminuindo a transpiração e reduzindo o consumo de água. “Processo que permite perpetuação da árvore, porque nas flores acontece a reprodução que dá origem às sementes que vão germinar e dar origem a novas árvores”, explica o biólogo Leandro George. As flores que duram em média uma semana servem como incentivo para os animais polinizadores.

Nos últimos dias a população pode encontrar nas principais avenidas da capital a exuberância da floração dos ipês amarelos. Segundo a secretária Moema Ribeiro, moradora do Setor Eldorado, nenhuma avenida fica tão bonita quanto a Avenida Pedro Ludovico Teixeira e ressalta que durante esse período é impossível deixar de passar pelo local e não registrar tanta beleza.

Para incentivar o plantio voluntário de árvores foi retomado pela prefeitura de Goiânia o Programa Plante a Vida que distribui aos habitantes mudas de árvores nativas do Cerrado. São mais de 70 espécies, entre elas os ipês que também são utilizadas na recuperação de nascentes e ampliação de matas ciliares, segundo Gilberto Marques Neto, presidente da Amma. A sexta edição do evento acontece nos dias 26 e 27 de agosto.

