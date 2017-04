Investigação vem para Goiás

A suspeita de inserção da obra do aeroporto de Goiânia em cartel de empreiteiras, que agiram com consentimento do então presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), foi encaminhada para a procuradoria da República em Goiás. Até ontem, a documentação ainda não havia chegado, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator da Operação Lava Jato, Edson Fachin, já assinou o despacho, atendendo solicitação do procurador Geral da República, Rodrigo Janot. O motivo para tal é a ausência de suspeitos com prerrogativa de foro. O caso deve ser distribuído para o procurador da república Raphael Perissé, coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO). Ele acompanha o caso há algum tempo e inclusive propôs ação civil pública para paralisar a obra, pois já havia ultrapassado o limite legal de aditivos, que é de 25%. “A gente já suspeitava desde o início, até porque a licitação, como foi feita, impedia a participação de empresas médias”, diz.