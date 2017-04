Investigação sobre ordem para desocupar sede da SME está sob sigilo, segundo a GCM

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia informou que está sob sigilo a informação sobre de quem partiu a ordem de desocupação da sede da Secretaria Municipal de Educação (SME), no Setor Leste Universitário, na noite de ontem. Presente na coletiva marcada inicialmente para ser em conjunto da GCM com a SME, o porta-voz da guarda, Valdson Batista, disse que só com autorização superior ou ordem judicial que poderia divulgar tal informação, por se tratar de um “documento confidencial”.

Batista disse que a guarda não participaria da coletiva e não respondeu as perguntas sobre a desocupação de quarta-feira à noite, que deixou pelo menos três professores feridos e culminou com a ida de pelo menos oito professores e um aluno, segundo a imprensa, até a delegacia. Durante o processo de desocupação, moradores da região filmaram o lançamento de bombas de efeito moral e tiros de bala de borracha.

O titular da SME, Marcelo Ferreira da Costa, também se negou a responder de onde partiu a ordem. Quando questionado, o secretário preferiu falar sobre a necessidade de se dialogar com os professores e da necessidade de preservação do patrimônio público, mas não disse de onde veio a ordem nem sobre como avalia a forma como os professores foram retirados da sede. “Se houve excesso, precisa ser apurado.”

Apesar de não afirmar diretamente, o secretário deu a entender que não considera o Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed) legítimo para negociar em nome da categoria. “Não tenho conhecimento de carta sindical do Simsed.” Mas afirmou que já dialogou com o grupo assim que assumiu o cargo, no começo do ano. A ocupação foi organizada pelo sindicato. A categoria também é representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego).

Costa disse que está disposto a dialogar com os professores, mas desde que com representantes legais. Ele alegou uma série de problemas deixados pela gestão anterior, como 45 obras incompletas, e que não pode resolver os problemas de outra gestão “em três meses”. “Não vamos só apagar fogo, estamos pensando numa educação de 20 anos.”

Para o secretário, a Prefeitura está conseguindo atender gradativamente as reivindicações da categoria. Ele disse que o piso salarial da categoria é respeitado conforme a legislação federal e admitiu que o percentual de reajuste aplicado a quem ganha o piso não foi dado a outros níveis do plano de cargos dos professores. “Cada nível teve seu percentual.”