Investigação pode ligar assassinato de ex-cinegrafista de Anápolis à função

Familiares e amigos se despediram ontem do ex-cinegrafista Elvis Greener Rosendo, de 25 anos, na Paróquia São Sebastião, em Anápolis. Ele foi morto a tiros na noite da quinta-feira na Rua Floriano Peixoto, no centro de Anápolis, enquanto esperava a namorada no carro.Um amigo da vítima, que não quis se identificar, contou que Rosendo havia acabado de sair da Faculdade...