Investigação descarta participação de adolescentes na morte do irmão do ex-prefeito de Goiatuba

A Polícia Civil descartou a participação dos irmãos de 16 e 17 anos na morte de Matheus Coelho, de 32, irmão do ex-prefeito de Goiatuba, Marcello Coelho. O crime ocorreu em no início de março em uma chácara às margens da BR-070, em Aragarças, na região noroeste de Goiás.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Ricardo Galvão de Sousa, durante as investigações ficou comprovado que os adolescentes não tiveram participação no crime. “O Marcos Paulo é tio dos irmãos e envolveu os mesmos na esperança que eles assumissem a autoria e com isso livrasse ele da cadeia”, explicou o delegado.

Os adolescentes foram apreendidos junto com o tio, mas durante a audiência de custódia os irmãos fugiram do fórum de Aragarças. No entanto, eles foram apreendidos novamente e mantida a apreensão por 45 dias. Agora mediante as apurações, o delegado irá encaminhar ao Poder Judiciário a conclusão e com isso eles devem ser liberados.

De acordo com o delegado, nas investigações além de descartar a participação dos irmãos os agentes descobriram que duas mulheres, sendo uma delas namorada do Marcos Paulo, tinham envolvimento no crime. Keila Cristina de Jesus Moura, 29 anos, e Jennifer Aparecida Silva de Jesus, 22, foram presas preventivamente no último dia 31.

Segundo Ricardo, Keila Cristina estava em uma residência na cidade de Água Boa (MT) no momento em que a equipe Polícia Civil chegou para prendê-la e Jennifer estava em uma residência na cidade de Aragarças. Elas confessaram a participação no crime.

As investigações permanecem sobre sigilo e a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, mas a polícia não descarta a possibilidade de que o crime tenha sido encomendado.

Caso fique comprovada essa segunda linha de investigação, Marcos Paulo poderá responder homicídio duplamente qualificado com pena de até 30 anos.