Investigação apura outros indícios

As investigações que desencadearam a Operação Gota D’Água focaram na atividade ilícita cometida pelas empresas, mas isso não significa que a possível facilitação ou participação de agentes públicos deixará de ser averiguada. Os trabalhos continuam, a partir de agora, apurando novas suspeitas que surgiram, inclusive evidências levantadas ontem no decorrer do cumprimento ...