Invasão no Atheneu durou mais de 1 ano

A ocupação no Parque Carmo Bernardes, no Parque Atheneu, em Goiânia, durou mais de um ano. Teve início em janeiro do ano passado e, em setembro, a Prefeitura de Goiânia chegou a desocupar a área, mas as pessoas reconstruíram as moradias e a invasão aumentou, contando com mais de 100 famílias. Em janeiro deste ano, a Prefeitura de Goiânia desocupou a área sem realo...