Internauta vira alvo de denúncias após sugerir que ataque de Manchester deveria ter sido na Bahia

Uma publicação racista em uma rede social vem causando alvoroço entre os internautas desde a manhã da última terça-feira (23). Uma mulher que disse morar em Curitiba, capital do Paraná, disse: “Só lamento que tenha sido em Manchester e não na Bahia. Seria lindo ver aquele gente nojenta e escurinha da Bahia explodindo. Kkkkkkkkkkkk”.

O comentário foi feito após o ataque na noite de segunda-feira (22), onde um homem bomba matou 22 pessoas e feriu mais 100 durante um show de música pop em Manchester, na Inglaterra.

A postagem com conteúdo racista foi denunciada inúmeras vezes e compartilhada por pessoas que ficaram indignadas com as afirmações da mulher. "Alô @policiafederal, dona [nome] se enquadra no artigo 20 da lei 7.716/1989. preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional", escreveu uma internauta.

A mulher autora da postagem foi procurada, mas ainda não se pronunciou sobre a confirmação da autenticidade do comentário.