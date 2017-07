Integrantes de quadrilha de roubo de cargas são presos

Quatro integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas foram presos e as cargas de três caminhões recuperadas durante a Operação Duro Golpe em Santa Maria, no Distrito Federal (DF). A ação é uma parceria entre as polícias de Goiás e do DF; e foi finalizada na manhã desta sexta-feira (28).

As investigações começaram após o roubo de uma carga, avaliada em cerca de R$1,5 milhão de produtos cosméticos em Itumbiara, na região Sul do Estado. Segundo a polícia, outras duas pessoas envolvidas no esquema devem ser presas ainda nesta sexta. Uma delas seria o receptador das mercadorias e o chefe da quadrilha.