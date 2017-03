Integrante de quadrilha que desviou mais de R$ 500 mil de empresa em Itumbiara é preso

A Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito que investigava uma quadrilha que desviou mais de meio milhão de reais da empresa de armazéns de grão, Granol, em Itumbiara.

Segundo a Polícia Civil, um dos beneficiários do esquema, Ilton Gonçalves de Oliveira, de 43 anos, foi preso na segunda-feira (20), acusado de receber R$ 142 mil dos mais de R$ 570 mil desviados com a fraude. De acordo com as investigações, ele é cunhado do outro investigado, Douglas de Lima Frandoloso, que é apontado como o arquiteto da fraude.

A PC informou que o esquema envolvia ainda dois supostos produtores de grãos, que se apresentavam como donos de cargas que nunca existiram. Os membros do grupo recebiam diretamente da empresa pagamentos indevidos, que depois eram repassados ao pai e a mulher de Douglas.

Depois de ser interrogado, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Itumbiara.