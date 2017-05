Integrante de quadrilha de assalto a banco recebe Bolsa Família

Suspeita de integrar uma quadrilha de assalto a banco em Mato Grosso, Lúbia Camilla Pinheiro Gorgete recebia benefício do Bolsa Família desde 2015. Dados do Portal da Transparência, do governo federal, apontam que nos últimos dois anos, ela recebeu mais de R$ 3,6 mil. As informações são do G1.

Lúbia e outras 12 pessoas foram presas durante a operação Luxus, deflagrada nesta quinta-feira (4). Todos ostentavam com viagens, carros de luxo e barcos, custeados com dinheiro proveniente dos roubos, segundo a Polícia Civil.

Fotos divulgadas por eles em redes sociais levantaram a suspeita. De acordo com a reportagem, a polícia passou a monitorar a quadrilha há 6 meses. Eles teriam assaltado pelo menos 10 agências bancárias no estado.

Segundo a Polícia Civil, Lúbia não tem ligação direta com os crimes, mas tem ligação com os assaltantes e usufruía de viagens e passeios de luxo pagos com o dinheiro roubado.

Operação Luxus

A operação deflagrada pela Polícia Civil em Cuiabá, Várzea Grande e em Poconé, a 104 km de Cuiabá, tem o objetivo de cumprir 22 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram decretados pela 7ª e 5ª varas criminais de Cuiabá e também pela Vara Criminal da comarca de Poconé. A operação conta com 70 policiais civis.

De acordo com a polícia, os bandidos cometiam os crimes, geralmente, aos finais de semana, e deixavam um rastro de destruição nas instalações físicas das agências, além de deixar a população sem os serviços bancários.