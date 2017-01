Instituição de Anápolis oferece bolsas de estudos de ensino a distância para pessoas com deficiência

A Anhanguera de Anápolis está com inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro aos interessados em bolsas de estudos integrais para pessoas com deficiência (PcD), em todos os cursos de graduação na modalidade de ensino totalmente a distância, disponíveis da unidade. As inscrições poderão ser efetuadas online ou diretamente na instituição.

Para concorrer às vagas, os futuros alunos deverão comprovar elegibilidade ao programa, de acordo com o edital de processo seletivo para a concessão de bolsas de estudo aos alunos com deficiência, por meio de laudo médico e a apresentação de toda documentação necessária.

A lista completa de documentos deverá ser consultada no edital www.vestibulares.br.