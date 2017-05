Inspirado em projeto de Doria, vereador quer criar programa "Goiânia Cidade Limpa" contra pichações

Um projeto de lei apresentado nesta segunda-feira (8) na Câmara Municipal de Goiânia pretende criar um meio de comunicação que permita denúncias anônimas sobre locais com pichações ou contra pessoas que estejam praticando o ato.

De autoria do vereador GCM Romário Policarpo (PTC), a ideia será o pontapé inicial para a criação do programa "Goiânia Cidade Limpa", nos moldes do modelo implementado pelo prefeito de São Paulo, João Doria Jr. (PSDB). A ferramenta de comunicação ligará os denunciantes, a Agência de Guarda Civil Metropolitana (AGCMG) e a Fiscalização Urbana da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH).

Segundo o parlamentar, o projeto visa "penalizar de maneira mais eficiente as pessoas que utilizam de instrumentos irregulares para degradar muros, fachadas de edificações, asfalto de ruas e monumentos com tinta em spray".

Ainda de acordo com a proposta, comerciantes e compradores de tinta em spray deverão ser cadastrados para controle. Compradores terão de informar nome completo, RG, endereço e profissão. Os comerciantes terão de encaminhar as cópias dos cadastros para a Prefeitura de Goiânia.