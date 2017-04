Insegurança no Câmpus 2 da UFG preocupa estudantes

Uma onda de assaltos tem preocupado alunos e servidores do Câmpus 2 da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Conjunto Itatiaia, na Região Norte de Goiânia. Por ser uma área federal, a atuação da Polícia Militar ocorre apenas nos arredores da universidade. No local, a segurança é feita por uma empresa terceirizada. A comunidade acadêmica reclama da ação de trafic...