Inscrições para concurso público da Celg G&T serão abertas nesta quarta; confira cargos e salários

A Celg Geração e Transmissão (Celg G&T), área da empresa diferente da Celg Distribuição (Celg D), que foi privatizada em novembro de 2016, abrirá nesta quarta-feira (1°) as inscrições para o concurso público que oferecerá 19 vagas para diferentes cargos, nos níveis médio e superior, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com salários que podem chegar até R$ 7,8 mil.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 de março, pela internet, através do site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável pelo certame. O valor da taxa varia entre R$ 60 e R$ 150.

A prova objetiva, que será realizada em Goiânia, no dia 7 de maio, terá locais e horários divulgados no dia 3 de maio. Os gabaritos provisórios serão liberados logo após a realização do concurso pelo site do CS-UFG.

Serão oferecidas no concurso público vagas para os cargos de:

Administrador (1 vaga)

Analista de Infraestrutura em Tecnologia da Informação (1 vaga)

Engenheiro de Meio Ambiente (1 vaga)

Engenheiro Eletricista (4 vagas)

Técnico Industrial em Eletrotécnica (5 vagas)

Auxiliar Técnico (7 vagas)

Quem concorrer aos cargos de nível superior terá que realizar uma prova discursiva. Os candidatos aos cargos de Técnico Industrial em Eletrotécnica e Auxiliar Técnico farão também um teste de capacidade física.

As remunerações para os concursados variam entre R$ 2.079,48 e R$ 7.890,24. Além do salário, os aprovados terão direito a plano de saúde, auxílio-refeição/alimentação, seguro de vida em grupo, previdência complementar, entre outros benefícios.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados a partir da data em que o certame for homologado, podendo ser prorrogado apenas uma vez por período igual.