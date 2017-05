Inscrições para Bombeiro Mirim se encerram nesta sexta-feira (12)

As inscrições para o Programa Educacional Bombeiro Mirim se encerram nesta sexta-feira (12). Podem participar meninos e meninas de 10 a 13 anos que frequentam a escola regularmente. As crianças que decidirem concorrer às vagas, participarão de um sorteio e, se contempladas, terão cursos às segundas, quartas e sextas, das 14h às 18h.

Para participar os pais devem ler o edital no site do Corpo de Bombeiros e levar os documentos solicitados no Posto de Inscrição do Bombeiro Mirim, na Rua 16-B, esquina com a Rua 29-A, s/n, Setor Aeroporto Goiânia, das 08h00 às 11h00 ou das 14h00 às 17h00. A taxa de inscrição é 2kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá.

Segundo a 1º Sargento Mariana, no curso, as crianças aprenderão noções de todas as atividades que um bombeiro profissional desempenha: atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, salvamento aquático, terrestre e em altura. Além disso, os bombeiros mirins contarão com atividades de educação física e instruções de ética e cidadania, preservação ambiental e prevenção e combate ao uso de drogas.

O sorteio será realizado no dia 17 de maio e o curso deverá ter duração de seis meses.