Inscrições para 10 mil novas bolsas começam na próxima sexta

De 11 a 20 de agosto estarão abertas as inscrições para estudantes que se interessam em participar do programa Bolsa Universitária. Mais dez mil alunos serão selecionados para receber o benefício, sendo nove mil bolsas parciais, além de outras mil bolsas integrais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

O anúncio foi feito nesta terça-feira (8), pelo governador Marconi Perillo (PSDB), durante evento no ginásio Goiânia Arena. Para participar, os interessados devem atender a alguns requisitos, entre eles, estar matriculado em instituições privadas e ter renda familiar dentro do limite estabelecido. Para as bolsas parciais, o limite de renda familiar deve ser de até seis salários mínimos. No caso de famílias com renda até três salários mínimos, a renda da família não pode ultrapassar três salários mínimos.

Após acessar o site da OVG, o estudante deve clicar no Portal Bolsa Universitária, no lado direito da página, e entrar no ícone “inscrições”. A orientação é que o candidato leia o edital e depois de entender as regras para participar, clique no link para preencher o formulário de inscrição. Após concluir o preenchimento, ele deve imprimir esse formulário.

Segundo as regras do programa, quem for selecionado num primeiro momento para a bolsa parcial poderá participar da seleção para a bolsa integral e ser remanejado, caso se enquadre nos critérios exigidos. A OVG deixa claro, também, que a Bolsa Universitária é compatível com sistemas de créditos, como o Financiamento Estudantil do governo federal (Fies). A seleção de novos beneficiários acontece semestralmente.

Ainda de acordo com as regras do programa, o aluno não perde o benefício se for reprovado em apenas uma disciplina por semestre. Caso isso aconteça, ele tem uma nova chance para continuar no programa. Em contrapartida, o estudante deverá prestar serviços em instituições governamentais ou não governamentais, com carga horária compatível com seus afazeres escolares e trabalho.

Após o período de inscrições pelo site da OVG, uma equipe técnica realizará entrevistas e visitas para avaliação socioeconômica dos candidatos e suas famílias. Depois verifica-se o vínculo do estudante com a instituição informada e faz-se a validação da inscrição e, por fim, o escolhido deve apresentar para a banca de seleção, os documentos e as declarações exigidas no formulário de inscrição.

Evento

Depois de se cadastrarem e apresentarem a documentação exigida, outros dez mil estudantes já receberam o benefício. Hoje foram entregues bolsas para alunos que se cadastraram no começo do ano. Na ocasião, a primeira-dama do Estado, Valéria Perillo, destacou a importância do programa que já atendeu mais de 180 mil alunos.

O governador afirmou que esse é um programa que representa a oportunidade de muitos goianos chegarem à formação superior, mesmo sem ter condição de pagar as mensalidades em instituições privadas. Desde 2011, os valores dos benefícios são variáveis e são definidos de acordo com o desempenho do aluno. De acordo com o governador, essa metodologia incentiva o bom desempenho dos interessados. “Isso vale para a vida pessoal e profissional.”

Os alunos que foram contemplados participaram do evento de entrega do benefício e já assinaram o termo de compromisso de adesão e já serão beneficiados nesse semestre. Já os estudantes que fizerem a inscrição esse mês terão o benefício a partir de 2018.