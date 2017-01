Inscrições abertas para vestibular 2017/1 do IFG

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) abriu inscrições para cursos superiores em 12 câmpus da Instituição na capital e no interior de Goiás. Ao todo, são oferecidas 1341 vagas para o Vestibular 2017/1, sendo que dessas, 450 são destinadas a todos os cursos superiores do Câmpus Goiânia, incluindo a Licenciatura em Música, que possui edital específico com provas de habilidades na área musical.

O valor da taxa de inscrição é de R$30,00. O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 9 de fevereiro. O resultado final será publicado no dia 16 de fevereiro. As matrículas de primeira chamada, de acordo com o Edital, devem ocorrer entre os dias 17 e 20 de fevereiro de 2017.

Todos os cursos do IFG são gratuitos. As vagas serão preenchidas por meio de seleção com base na nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). As inscrições para ao processo seletivo devem ser feitas exclusivamente no site do Centro de Seleção, até o dia 15 de janeiro para a Licenciatura em Música, e até o dia 22 deste mês, para os demais cursos.

Podem participar do processo seletivo os candidatos que concluíram o Ensino Médio e que participaram do Enem nos anos de 2014, 2015 ou 2016. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que tiverem obtido nota zero em qualquer área de conhecimento e os que tiverem obtido menos de 300 pontos na prova de redação no Enem.

Vagas

Câmpus Goiânia - setor Central

Engenharia Ambiental

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura

Engenharia Civil

Engenharia de Transportes

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Bacharelado em Química

Bacharelado em Sistemas da Informação

Bacharelado em Turismo

Licenciatura em Física

Licenciatura em História

Licenciatura em Letras – Português

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Música.

Câmpus Goiânia – setor Oeste

Licenciatura em Pedagogia.

Interior

Câmpus Anápolis

Engenharia Civil da Mobilidade

Licenciatura em Ciências Sociais

Licenciatura em Química

Tecnologia em Logística e Ciências da Computação

Aparecida de Goiânia

Engenharia Civil

Licenciatura em Dança

Licenciatura em Pedagogia Bilíngue

Cidade de Goiás

Licenciatura em Artes Visuais

Bacharelado em Cinema e Audiovisual

Formosa

Engenharia Civil

Licenciatura em Ciências Biológicas

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Inhumas

Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Bacharelado em Sistemas da Informação

Licenciatura em Química

Itumbiara

Engenharia Elétrica

Engenharia de Controle e Automação

Licenciatura em Química

Jataí

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Licenciatura em Física

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Luziânia

Sistemas de Informação

Licenciatura em Química

Uruaçu

Engenharia Civil

Licenciatura em Química

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Valparaíso

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Música

Em virtude da aplicação de provas de habilidades específicas para o curso de Licenciatura em Música (Câmpus Goiânia), a seleção de candidatos é orientada por um edital específico. As inscrições do processo seguem até o dia 15 de janeiro de 2017. A taxa de inscrição é de R$ 40,00, mas, entre os dias 19 de dezembro e 1º de janeiro de 2017, estudantes que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas ou que foram bolsistas integrais em escolas privadas podem solicitar isenção da taxa.

O processo seletivo para o curso de Licenciatura em Música será realizado em duas etapas, sendo a primeira composta pela classificação obtida com o somatório das notas nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação do Enem no ano de 2014, 2015 ou 2016 (conforme o ano informado previamente na inscrição) e, a segunda, pela verificação de habilidade específica em música. O resultado final desse processo seletivo será divulgado no dia 21 de março de 2017. As matrículas dos aprovados em primeira chamada ocorrerão nos dias 22 e 23 de março de 2017.