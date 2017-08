Inscrição ao processo seletivo 2017/2 do Bolsa Universitária segue até domingo

Estão abertas até domingo (20), as inscrições para o processo seletivo 2017/2 do Programa Bolsa Universitária, oferecido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). São dez mil bolsas, sendo nove mil parciais e mil integrais. As inscrições devem ser feitas somente no site da OVG.

Após acessar o site, o estudante deve clicar no Portal Bolsa Universitária, no lado direito da página, e entrar em INSCRIÇÕES. O candidato precisa ler com atenção o edital para se inteirar de todos os requisitos exigidos para concorrer a uma bolsa de estudos.

O edital contém todas as informações e esclarecimentos sobre o assunto. O próximo passo é clicar no link para preencher o formulário de inscrição. Após concluir o preenchimento, ele tem que imprimir o formulário.

Podem concorrer ao benefício estudantes matriculados em instituições de ensino superior privadas ou em fundações municipais que cobram mensalidade, em todo o Estado de Goiás e credenciadas do PBU. O critério socioeconômico é sempre o principal parâmetro de avaliação para a seleção dos beneficiados.

Estão aptos a concorrer à bolsa, universitários que comprovem renda familiar de até seis salários mínimos, para pleitear a bolsa parcial; e de até três salários mínimos, para concorrer à bolsa integral. No dia 5 de setembro será divulgada a convocação para a entrevista com a respectiva data no site da OVG. As entrevistas terão início no dia 11 de setembro, em Goiânia e no interior do Estado.

Durante a entrevista, os convocados deverão apresentar toda a documentação exigida no edital. O aluno deve ter em mãos o formulário de inscrição impresso, foto 3×4, cópias e originais dos documentos pessoais e apenas cópia dos documentos do grupo familiar. É importante checar no edital a relação de todos os documentos. O não comparecimento do candidato resultará na desclassificação automática do processo seletivo.

Serviço:

Local: site da OVG (www.ovg.org.br)

Informações: 0800 629413 / (62) 3201-9472 / 3201-9453 / 3201-9459