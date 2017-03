Inquérito investiga motobombas usadas no abastecimento de mais de 40 pivôs de irrigação em Britânia

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) deverá enviar à Justiça um inquérito que apura a captação de água no Lago Água Limpa, em Britânia, no Vale do Araguaia. De acordo com a investigação, nos últimos 12 meses foram instalados conjuntos de motobombas para abastecer mais de 40 pivôs de irrigação.

“A informação inicial do proprietário é que os equipamentos (bombas e pivôs) estão outorgados e licenciados. Vamos acionar o Ministério Público para verificar essas liberações”, informou o delegado.

O resultado da investigação será divulgado pelo delegado hoje. “O grande questionamento é qual a vazão mínima do Água Limpa. Esse cálculo para outorgas leva em consideração os últimos 30 anos. Mas todos sabemos que a situação hídrica está diferente”, adiantou o delegado ao POPULAR.

O Lago Água Limpa é um espelho d’água de aproximadamente 800 metros de largura, formado pelo rio de mesmo nome. Em tempos de cheia, suas águas esverdeadas ficam diretamente conectadas com o Rio Araguaia, de águas barrentas, proporcionando ao visitante um espetáculo natural.

Para o delegado, a degradação dos lagos e lagoas é um dos problemas mais graves atualmente no Vale do Araguaia. “Tem fazendeiro drenando lagoa para irrigar plantação e, depois que ela seca, ele transforma o lugar em pasto. Por isso estou enviando vários procedimentos à Justiça”, alertou.

A Secretaria das Cidades e Meio Ambiente (Secima) informou que aguarda o recebimento de denúncia e dos números das outorgas para conferir a validade. Em seguida, deverá enviar fiscais ao local para verificar a captação de água. “Se constatada qualquer irregularidade, a tomaremos as medidas cabíveis”, diz a nota.