Inquérito conclui que três jovens tiveram contato com o jogo Baleia Azul, em Goiânia

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) concluiu a investigação do caso de crianças e adolescentes envolvidos com o jogo Baleia Azul, em Goiânia, nesta quinta-feira (4). Dos seis jovens acompanhados, três deles chegaram a realizar desafios, como a automutilação, e apresentaram cortes superficiais no braço.

A delegada Paula Meotti afirma que as vítimas, com idades entre 11 e 12 anos, pesquisaram em diversos sites por conta própria sobre a série de desafios imposta pelo jogo e começaram a pratica-los. Por isso, segundo ela, não foi confirmada a participação dos chamados administradores, pessoas que repassam as tarefas diárias.

“Elas não foram chamadas. Procuraram pelo jogo. O máximo que ocorreu em um dos casos mais antigos, é que um deles recebeu uma mensagem genérica convidando para o jogo. Eu mesmo já recebi uma dessas”, relatou.

O jogador mais antigo, segundo Meotti, cumpriu cinco desafios. “Ele escutou alguns tipos de músicas, assistiu filmes de terror, e chegou a se cortar. Foram apenas alguns arranhões em um dos braços que já estão sumindo”, contou.

A delegada disse que os responsáveis pelos jovens, quando descobriram, se mostraram surpresos com o contato. “Não só nesse caso, mas em vários outros aqui na DPCA percebemos que as crianças estão utilizando a internet sem supervisão. Os pais não estão acompanhando o que os filhos fazem nesse ambiente, que é perigoso”, afirmou. “Não tem um filtro estabelecido É preciso um acompanhamento dos responsáveis. É como deixar os filhos seguirem sozinhos na rua ou mesmo atravessar uma avenida movimentada sozinhos. Eles ficam expostos a uma série de perigos”, complementou.

Conforme a delegada, a maioria dos casos investigados era de meninas. Há uma recomendação de acompanhamento por parte dos conselhos tutelares que atuam na região em que os jovens moram.