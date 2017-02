INMET emite alerta sobre chuvas intensas e ventos fortes em todas as regiões goianas

O Insituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu nesta sexta-feira (10) um alerta amarelo (3° na escala de periculosidade, atrás do laranja [2°] e vermelho [1°]) sobre a possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes em todas as regiões do estado de Goiás.

De acordo com o aviso, há o risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores por conta das fortes ventanias, além de alagamentos.

O INMET recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, desliguem os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia caso não haja utilização e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda pelo vento, que deve chegar a 60 km/h.

Mais informações na Defesa Civil (telefone 199) e no Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CAPITAL COM TEMPO FECHADO NO FIM DE SEMANA

O final de semana em Goiânia terá chuva forte. A afirmação é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Segundo o instituto, no sábado (11) e no domingo (12), a probabilidade de chuva na capital é de 90%. O sol deve predominar durante as manhãs, mas, nas tardes e noites, as nuvens carregadas que já povoam o céu goianiense devem trazer fortes chuvas com trovoadas. No sábado, a previsão de temperatura mínima é de 20°C e a máxima, 33°C. Já no domingo, a mínima deve chegar aos 19°C e a temperatura máxima em 32°C.