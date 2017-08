Inmet diz que umidade do ar atingiu o menor índice do ano em Goiânia

A estação automática do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) registrou na quarta-feira (9), umidade relativa do ar em 14%, o menor índice do ano na capital goiana.

“A massa de ar seco é comum a este período. Em agosto a umidade é ruim, e há uma tendência que piore ainda mais. Devido ao longo período sem chuva, a atuação dessa massa persiste por alguns meses, com algumas oscilações”, diz a chefe de meteorologia do órgão, Elizabete Alves, que informou também que o índice deixa Goiânia em estado de alerta, já que a umidade está variando entre 20% e 12%.

No momento do registro, por volta das 16h de ontem, os termômetros apontavam 34,5ºC. Segundo Elizabete, o menor índice da história de Goiânia foi de 10% no dia 22 de setembro de 2007.

“A umidade vai continuar baixa, sem expectativa de melhora significativa. Na segunda-feira está previsto um aumento de nebulosidade. Com o aumento de nuvens do céu, consequentemente o ar melhora um pouco, mas ainda estaremos em estado de atenção”, informou Elizabete, que ainda disse que o calor deve continuar.

A previsão do Inmet é que até domingo (13), a temperatura fique entre 17ºC e 35ºC, sem chuva e com umidade relativa do ar mínima em 14% nesta tarde, subindo para 15% na sexta-feira e 18% no fim de semana.