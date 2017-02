Infratores são removidos do Batalhão Anhanguera

Adolescentes que ficavam no Centro de Internação do Adolescente de Goiânia (CIA), no Batalhão Anhanguera, foram transferidos na manhã de ontem para o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) do Conjunto Vera Cruz I, em Goiânia. A transferência não foi informada ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que pediu por meio de ofício que a data e as condições ...