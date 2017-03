Infração já é a mais registrada

Trafegar com os faróis apagados nas rodovias estaduais já é a infração mais flagrada pelo Batalhão Rodoviário, responsável pela fiscalização das rodovias estaduais, desde a volta da obrigatoriedade no dia 21 de novembro de 2016. Dessa data, até o final de janeiro, foram 108.378 autuações em Goiás. Mesmo somando as outras três transgressões mais cometidas, velocidade ex...