Inconformado com fim do namoro, jovem mata ex em borracharia de Anápolis; ele já está preso

Daniel Ermes Pinto, de 19 anos, suspeito de assassinar a tiros a universitária Rayane Araújo da Silva, de 25 anos, em uma borracharia de Anápolis, foi preso na noite desta sexta-feira (7). De acordo com o delegado responsável pelo caso, Vander Coelho, o rapaz, que é ex-namorado da vítima, se apresentou na delegacia e confessou o crime. Ele disse que matou a jovem por não aceitar o fim do relacionamento de um ano e meio.

Ainda de acordo com o delegado, o jovem esperava que não fosse ficar preso por ter se apresentado espontaneamente no dia seguinte. No entanto, a polícia já havia solicitado um mandado de prisão temporária que foi cumprindo no momento em que ele prestava o depoimento. Familiares de Rayane disseram que ele a ameaçava.

Algumas imagens de circuito de segurança foram utilizadas para identificar o carro usado por ele para cometer o crime. O suspeito disse à polícia que pegou o veículo emprestado com o primo.

O caso

Rayane Araújo da Silva morreu, na manhã da última quinta-feira (6), depois ser atingida por seis disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, ela parou na borracharia para consertar o pneu da moto.