Incêndios em Jataí teriam relação com presídio

Em Jataí, no sudoeste do Estado, a 321 quilômetros de Goiânia, a madrugada deste sábado (7) foi tensa. Foram registradas seis ocorrências de incêndios a automóveis. A motivação, segundo a Polícia Civil, seria o rigor adotado pela nova administração da unidade prisional da cidade. Na tarde de ontem, três menores foram apreendidos, mas não confessaram a participação no...