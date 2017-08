Incêndio na BR-153 queimou nove veículos apreendidos em pátio em Itumbiara, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai levantar todas as informações sobre os danos causados por um incêndio ocorrido na tarde do último domingo (20), na altura do km 693 da BR-153, em Itumbiara, na região sul do Estado.

A rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos por cerca de três horas. A PRF disse que a unidade operacional da polícia em Itumbiara foi atingida e nove veículos que estavam apreendidos no pátio pegaram fogo. As chamas se alastraram pela vegetação, que fica às margens da rodovia e causaram vários danos ambientais. Agentes da PRF, usuários da rodovia e funcionários da concessionária que administra o trecho foram expostos ao perigo.

Todas as informações, de acordo com a PRF, serão repassadas para que a polícia judiciária investigue as causas e responsabilize os autores do incêndio. A corporação alerta ainda para que, se os usuários das rodovias flagrarem fogo ou fumaça, e os autores, que acionem a corporação através do telefone de emergência 191.