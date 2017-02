Incêndio em roda traseira destrói ônibus interestadual na BR-153

Um ônibus de linha interestadual foi totalmente destruído por um incêndio na BR-153, km 123, município de Santa Tereza, na noite desta segunda-feira (13).

O veículo que transportava 54 passageiros saiu de Goiânia (GO) com destino a cidade de Parauapebas (PA), quando o motorista percebeu que a roda traseira direita do veículo começou a pegar fogo.

Segundo o condutor, o fogo se alastrou rapidamente e só deu tempo dos passageiros descerem do veículo e tudo que havia no interior do ônibus foi destruído pelas chamas, os passageiros saíram ilesos.

O Corpo de Bombeiros de Porangatu foi acionado e conseguiu conter as chamas. A pista ficou totalmente fechada das 20h até às 21h 40, com congestionamento de cerca de cinco quilômetros para cada lado da rodovia.

A empresa proprietária do veículo levou os passageiros para um restaurante nas proximidades do local onde eles ficaram aguardando outro ônibus para dar continuidade à viagem.