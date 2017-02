Incêndio em oficina danifica caminhões em Aparecida de Goiânia

Dois caminhões foram danificados por causa de um incêndio em uma oficina na madrugada deste sábado (4), na Rua das Castanheiras, no Residencial Por do Sol, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso, uma vez que um dos portões do local tinham sinais de arrombamento.

No pátio havia quatro veículos. Três caminhões e um carro. A corporação informou que o fogo teria começado em alguns pneus velhos e atingido os veículos. Um dos veícuos de carga teve a cabine e o motor danificados pelas chamas. O outro caminhão teve os pneus traseiros queimados. Os outros veículos não foram atingidos.

Foram utilizados 4mil litros de água para extinguir as chamas e evitar que o fogo se alastrasse. O incêndio foi considerado de pequena proporção pelos bombeiros. Investigação do epsódio denpende de registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil.