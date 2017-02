Incêndio em loja de pneus no Setor Marista é encerrado

Foi totalmente encerrado durante a madrugada desta quinta-feira (2) o incêndio que atingiu a loja Tropical Pneus, na Avenida Mutirão, no Setor Marista, em Goiânia. O fogo começou no local no final da tarde de quarta-feira (1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas consumiram pneus na loja, óleos lubrificantes, móveis e equipamentos de escritório. As seis viaturas usadas no combate ao fogo gastaram pelo menos 22 mil litros de água. A corporação informou que ninguém ficou ferido.

A fumaça escura e densa que saía do local chamou a atenção de moradores e de quem passava pela região. A loja também deve passar por uma perícia e ainda não há suspeitas do que possa ter provocado as chamas.