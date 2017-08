Incêndio em fábrica de móveis teve início em vegetação de lote baldio

Até a madrugada deste sábado (26), quatro viaturas do Corpo de Bombeiros combateram um incêndio em uma fábrica de móveis, na Rua Tupinambás, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. A corporação foi acionada durante a noite de sexta-feira (25), e os trabalhos no local duraram por mais de quatro horas, se encerrando por volta de 2h30.

De acordo com informações, foram gastos 50 mil litros de água no combate às chamas. Os militares disseram que o incêndio começou em um lote baldio e se propagou para as madeiras da fábrica. Duas casas vizinhas também ficaram ameaçadas pelo fogo, mas não houve registro de vítimas.