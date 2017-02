Incêndio destrói parte de agência da Caixa Econômica Federal em Goiânia

Atualizada às 9h59.

Um incêndio destruiu parte de uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) na Avenida Goiás, no Setor Central, em Goiânia, na noite deste domingo (13).

O vigilante do banco foi quem percebeu o fogo e chamou os Bombeiros. As informações são de que as chamas começaram nos computadores dos caixas que ficam dentro da agência.

Foi preciso quebrar algumas vidraças para que a fumaça que se espalhou pelo prédio se dispersasse. A suspeita é de que a causa do incêndio foi um curto na rede elétrica.

Funcionários contaram que uma equipe ficou na agência até às 19h de domingo fazendo manutenção na parte elétrica e que as chamas começaram de baixo para cima.

A área segue isolada na manhã desta segunda. No local, estão seguranças, clientes e funcionários da agência.