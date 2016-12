Incêndio destrói parte da vegetação no Pico do Jaraguá, em São Paulo

Cerca de um hectare de vegetação nativa e de eucaliptos do Parque Estadual do Jaraguá foi consumido pelo incêndio que atingiu o local hoje (28) de madrugada. Os bombeiros foram alertados sobre a presença de fogo na mata às 4h20 e acionaram uma equipe para combater as chamas, trabalho que prosseguiu até as 9h10. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ainda não se sabe as causas do incêndio. Mas desde a entrada do verão, a capital paulista vem enfrentado temperaturas muito elevadas.

O Parque do Jaraguá é um dos pontos turísticos de São Paulo, situado no entorno do Pico do Jaraguá, área mais alta da cidade, com 1.135 metros de altitude. Rodeado por uma zona bastante urbanizada, o parque possui uma área de 492,68 hectares. Por reunir um dos últimos trechos remanescentes da Mata Atlântica na capital paulista, é considerado uma unidade de Conservação de Proteção Integral.

Aberto ao público, das 7h às 17h, o parque recebe em média 500 mil visitantes por ano. No horário de verão, os portões ficam abertos até as 18h.