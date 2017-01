Incêndio destrói lojas na Feira dos Goianos e deve ficar interditada

Na madrugada desta terça-feira (24) um incêndio destruiu ao menos 12 lojas do Feirão Popular dos Fabricantes, na Feira dos Goianos, complexo comercial localizado na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 2h. A primeira viatura chegou ao local poucos minutos após o incidente, mas as chamas só foram controladas horas depois.

Ao todo 53 homens foram deslocados em seis viaturas de água e oito de apoio para conter o fogo. Os bombeiros precisaram arrombar portas para acessar o local, que tinham materiais de fácil combustão, o que causou a rápida propagação das chamas. Duas faixas da avenida onde está localizado o centro comercial foram interditadas.

Enquanto comerciantes tentam calcular o prejuízo causado pelo incêndio que atingiu o galpão, a Defesa Civil avalia que a área permanecerá interditada. De acordo com o coronel subsecretário da Defesa Civil, Sérgio, algumas partes metálicas foram comprometidas pelo fogo.

O subsecretário disse que vai aguardar a perícia do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil para depois permitir que os funcionários dos comércios entrem e retirem os pertences mais valiosos. Ele afirma que o isolamento da área é necessário para a retirada de algumas estruturas, escoramento de outras e também para a recuperação da parte elétrica e hidráulica.