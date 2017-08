Um incêndio atingiu um depósito de pneus de uma borracharia no Setor São Judas Tadeu, em Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (3).

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram usadas no combate das chamas. O fogo queimou completamente a borracharia e o teto chegou a desabar. O local estava fechado no momento do incêndio e não houve feridos.

Os Bombeiros combateram as chamas e fizeram o resfriamento do que foi incendiado para evitar que o fogo retornasse.