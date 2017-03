Incêndio destrói borracharia na BR-153, no Setor Vila Morais

Uma borracharia pegou fogo no setor Vila Morais, na BR-153, em Goiânia, na madrugada desta quarta-feira (8). O estabelecimento fica em uma trecho que liga a Passarela da Vila Morais ao Viaduto da Avenida Anhanguera, a pista lateral e a rodovia chegaram a ser interditadas, mas não houve congestionamento, informou à Polícia Rodoviária Federal (PRF). A via está totalmente liberada.

Ainda de acordo com a PRF, o incêndio começou por volta das 4h45. Agentes da PRF, do Corpo de Bombeiros e da Concessionária foram acionados e auxiliaram no controle das chamas e dos motoristas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi de média para grande proporção. Ainda segundo a corporação, as chamas já foram controladas e ninguém ficou ferido. Oito viaturas atenderam à ocorrência.