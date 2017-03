Incêndio destrói antigo comitê político no Setor Central, em Goiânia; veja vídeo

Atualizada às 14:04

Um incêndio destruiu um antigo comitê político e escritório de advocacia na Rua Dona Gercina Borges Teixeira, no setor Central, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (20).

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas e conseguiram controlar a situação. De acordo com a corporação, as chamas estavam altas e tinha muita fumaça no local. Os dois andares do prédio foram prejudicado.

De acordo com motoristas que passaram pela região, o trânsito já flui normalmente.

Não houve registro de feridos e ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estão altas e tem muita fumaça no local. Três viaturas da corporação estão no local, mas será necessário forçar a abertura, já que o local está abandonado.

