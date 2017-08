Um incêndio atinge a vegetação próxima ao Parque Estadual da Serra dos Pirineus, na zona rural de Pirenópolis, a 120 km de Goiânia. Duas equipes e três viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas com abafadores.

Segundo o Sargento Silva, ainda não foi possível contato com as equipes que participam do monitoramento do fogo na Serra. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.