Um incêndio atingiu o teto do galpão de uma empresa de processamento de couro em Itumbiara, na região Sul do Estado, nesta terça-feira (3). Não houve feridos, somente danos materiais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em uma máquina e se espalharam pelo local. A corporação utilizou água da própria fábrica e após 40 minutos conseguiu extinguir as chamas.