Incêndio atinge terreno em frente ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia

Um incêndio atinge um terreno, em frente ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, às margens da GO-020, no entroncamento com a BR-153, em Goiânia, nesta terça-feira (29).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas viaturas e 15 militares atuam no combate às chamas usando água e abafadores. De acordo com os bombeiros, a área é grande e ainda não tem previsão de quando o fogo será controlado.

Ainda conforme os Bombeiros, com o alerta de baixa umidade em Goiás, aumenta o número de ocorrências de incêndio em vegetação. A corporação pede que a população evite ao máximo colocar fogo em lotes baldios ou grandes áreas baldias. Lembrando que um incêndio foi registrado na mesma região, às margens da BR-153, nesta segunda-feira (28).

A orientação é que os motoristas evitem o trecho, buscando rotas alternativas.