O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio de grande proporção no hotel Ecologic Resort, em Caldas Novas, no Sul do Estado.

Alguns vídeos do incidente foram divulgados nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver uma tenda de palha em chamas e uma grande quantidade de fumaça (assista abaixo).

Segundo testemunhas que estão no local, o incêndio teria começado em uma mata próxima e atingiu o hotel no início da tarde de hoje. Ainda não há informações de feridos.