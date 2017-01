Uma loja de reforma de estofados pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (27), na Rua 21, no Centro de Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu parte do material que estava na loja. No combate foram utilizados mais de 2 mil litros de água. A corporação informou que o incêndio foi rapidamente extinto, e atingiu cerca de 20% do local. Não houve vítimas.