Incêndio atinge área de vegetação na Vila Alpes em Goiânia

Um incêndio atinge uma área de vegetação na Avenida dos Alpes, na Vila Alpes, em Goiânia, nesta sexta-feira (25). A fumaça alta está encobrindo os vários prédios que ficam ao redor do terreno.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes estão no local e combatem as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Uma morada contou ao O Popular que a situação ocorre todos os anos nesta época e nenhuma providência é tomada.