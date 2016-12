Impasse de multa em vaga de PNE deve parar no Judiciário

O episódio envolvendo um motorista com prótese na perna esquerda, que foi multado após estacionar em uma vaga de pessoa com necessidade especial (PNE), em Goiânia, deve parar no Judiciário. O caso ocorreu no estacionamento de um shopping center, em Goiânia, na sexta-feira. O condutor, o policial militar aposentado de Mato Grosso (MT), Elcirley Luz Silva, de 42 anos, diz...