Imas tem quadro crítico na capital

Hoje, 28% dos profissionais credenciados do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (Imas) estão afastados pelo não pagamento dos serviços prestados desde 2015. A informação é do presidente do Imas, Sebastião Peixoto. Dos 631, 450 têm prestado atendimento na capital. Peixoto não soube confirmar, porém, quantos exatamente se descredencia...