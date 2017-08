Imagens mostram troca de tiros entre assaltantes e dono de supermercado em Caldas Novas

A tentativa de assalto que terminou com os dois bandidos mortos em um supermercado no Setor Bela Vista, em Caldas Novas foi registrado pelo circuito de câmeras do estabelecimento.

Nas imagens é possível ver quando a dupla surge pela esquina do comércio. O suspeito de boné entra primeiro e vai até os freezers e pega dois produtos. Neste intervalo entra um cliente e o outro assaltante com um capacete na cabeça.

O primeiro suspeito deixa os produtos no caixa e se afasta indo em direção ao cliente que paga um picolé em outro freezer. O segundo comparsa se aproxima do caixa e chega a tirar algumas notas do bolso fazendo menção de que iria pagar pela mercadoria. Nas sequências das imagens, eles anunciam o assalto.

O dono do supermercado reage e atira na dupla que revida. No tiroteio, uma das balas atinge o braço do cliente que foge para o fundo do supermercado.

Os assaltantes tentam fugir, mas o suspeito que está de capacete tropeça algumas vezes e em seguida cai no chão. O corpo do outro comparsa foi encontrado a poucos metros do estabelecimento.

O cliente baleado no braço passou por cirurgia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e está bem. Em entrevista ao G1 Goiás, o delegado Wllisses Valentim Menezes, informou que o empresário foi até a delegacia, acompanhado de um advogado, levou a arma utilizada, foi ouvido e liberado, já que a atitude é configurada como legítima defesa. O delegado disse também que o dono do supermercado não tem porte de arma.