Imagens de segurança mostram o 'ladrão mais atuante de Caldas Novas' em ação, assista

A casa caiu para o ladrão mais atuante de Caldas Novas. Depois de ter sido preso pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (3), Walisson Alves da Silva, vulgo 'De menor', de 19 anos, teve imagens suas divulgadas em ação.

No vídeo, que foi enviado para o WhatsApp do POPULAR, Walisson aparece arrombando a porta de um comércio na noite do dia 18 de março. Depois de entrar no estabelecimento, o jovem caminha agachado até o balcão onde furta diversos objetos. Flagrado por uma câmera que filma no escuro, 'De menor' não se preocupa nem em tampar o seu rosto durante o roubo.

De acordo com a PC, o rapaz está no mundo do crime desde os 12 anos de idade e apenas em março, mês da filmagem, ele roubou dinheiro e objetos de seis estabelecimentos comerciais.

Segundo Walisson, ele já foi abordado 186 vezes pela polícia e conta com 44 registros policiais formais por roubo, furto e posse de drogas para consumo pessoal.

O jovem segue preso na Unidade Prisional de Caldas Novas.